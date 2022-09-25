بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 200.04 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 04ر200 نقطة ليبلغ مستوى 09ر7244 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 6ر2 في المئة.

وتم تداول 17ر209 مليون سهم عبر 14111 صفقة نقدية بقيمة 3ر57 مليون دينار (نحو 6ر173 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر194 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5400 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 4ر3 في المئة من خلال تداول 11ر122 مليون سهم عبر 5807 صفقات نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 17ر38 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 12ر206 نقطة ليبلغ مستوى 87ر8121 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 4ر2 في المئة من خلال تداول 87 مليون سهم عبر 8304 صفقة بقيمة 7ر44 مليون دينار (نحو 4ر135 ملايين دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر205 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5544 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر3 في المئة من خلال تداول 7ر103 مليون سهم عبر 1013 صفقات نقدية بقيمة 2ر31 مليون دينار (نحو مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (منشآت) و(أرجان) و(ساحل) و(فيوتشر كيد) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (نابيسكو) و(ع عقارية) و(يوباك) و(تسهيلات) من الأكثر انخفاضا.