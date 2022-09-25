الذهب يتراجع للأسبوع الثالث على التوالي مسجلا أدنى مستوى في 30 شهرا عند 1643 دولارا للاونصة

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث على التوالي مسجلا أدنى مستوى في 30 شهرا عند 1643 دولارا للاونصة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب واصلت هبوطها للأسبوع الثالث على التوالي مسجلة أدنى مستوياتها في نحو 30 شهرا عند مستوى 1643 دولارا أمريكيا للأونصة الواحدة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد أن الذهب تأثر بشكل سلبي بعد قرارات عدة بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) الذي قام الأربعاء الماضي بزيادة قدرها 75 نقطة أساس على اسعار الفائدة مما حول التدفقات الاستثمارية نحو الدولار الأمريكي بدلا من أسواق المعادن والطاقة وغيرها.

وأشار إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في الوقت الحالي مع استمرار التوقعات في زيادة نسبة الفائدة الأمريكية بمقدار 120 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع معدلات الفائدة على العملة الأوروبية (اليورو) في خطوة من شأنها أن تخفض من اثار التضخم في المنطقة الأوروبية وتزيد بنفس الوقت من الضغوطات السعرية على الذهب خلال الأيام القادمة.

وبين أن أسعار الذهب لم تتأثر إيجابا بالأحداث الجيوسياسية التي تخص الأوضاع في أوكرانيا وانخفضت إلى أدنى مستوياتها بالتوازي مع قوة الدولار الأمريكي وتراجع العملات الرئيسية وأسواق الأسهم الأوروبية.

وتوقع تحسن أسعار المعدن الأصفر حال توقفت الولايات المتحدة عن رفع أسعار الفائدة لافتا إلى أن الدين العام الأمريكي بلغ مستويات جديدة عند 123 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ما يزيد من الضغوط على وزارة الخزانة الامريكية في خدمة ديونها على المدى الطويل “لذلك لن يستمر رفع الفائدة إلى ما لا نهاية وفي هذه الحالة سنشهد تحسنا كبيرا في أسعار الذهب”.

وعن السوق المحلي أفاد بأن هناك حالة من الاقبال على أسواق المجوهرات الذهبية من قبل المستهلكين الذين يرون في انخفاض الأسعار فرصة للشراء موضحا أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 8ر16 دينار أما عيار 22 فبلغ 4ر15 دينار في حين بلغ سعر الفضة 233 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.