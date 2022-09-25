جنود الاحتلال الاسرائيلي

استشهاد فلسطيني واصابة ثلاثة اخرين برصاص الاحتلال في نابلس

25 سبتمبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاحد استشهاد شاب فلسطيني واصابة ثلاثة اخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان ان “الشاب سائد الكوني استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في نابلس والذي يحتجز جثمانه حتى اللحظة”.

وذكرت مصادر محلية ان قوة من جيش الاحتلال نصبت كمينا لمركبة فلسطينية ودراجة نارية وأطلقت النار ما أدى الى استشهاد الكوني واصابة ثلاثة كانوا داخل المركبة.

وجاء ذلك بعد ساعات من استشهاد محمد عوض (36 عاما) من بلدة (بيت اجزا) شمال غرب القدس اثر اطلاق جنود الاحتلال النار عليه بعد ان فقد السيطرة على مركبته واصطدمت بسيارة للشرطة.

المصدر
كونا
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25 سبتمبر، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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