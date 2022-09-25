الجمارك: ضبط كمية متنوعة من المواد المخدرة والممنوعات بمطار الكويت الدولي T1

تمكن رجال الجمارك في ادارة الجمرك الجوي بمطار الكويت الدولي T1 من ضبط كمية متنوعة من المواد المخدرات، وذلك عبر (7) ضبطيات مختلفة.

وفي تفاصيل الضبطية الأولى أنه تم ضبط آسيوي، وبحوزته 33 غراماً من مادة الماريجوانا المخدرة.

وفي الضبطية الثانية فقد اشتبه المفتش الجمركي بحقيبة سفر أحد المسافرين، وعند تفتيشها عثر على (1) سيجارة، يشتبه بأنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة.

وفي الضبطية الثالثة، فعند قدوم أحد المسافرين إلى البلاد تم وضع حقائبه على جهاز الكشف، وتبين وجود قطعة معدنية (فرامة) في حقيبة، وبتفتيشها جيداً وجد على عدد (2) علبة يشتبه بأنها مادة الماريجوانا المخدرة، بوزن 180 غراماً تقريباً.

وفيما يتعلق بالضبطية الرابعة فقد اشتبه أحد المفتشين الجمركيين بحقيبة تخص مسافراً قادماً إلى البلاد، وتم العثور على عدد (10) أكياس صغيرة مادة خضراء يشتبه بأنها ماريجوانا، بوزن 93 غراماً.

وفي الضبطية الخامسة فإن مفتشاً جمركياً اشتبه في أمتعة شخصية تخص مسافراً، وعند تفتيشها عثر على عدد (120) كبسولة pregabalin من دون وصفة طبية تجيز حملها.

وأما الضبطية السادسة مسافر تقدم إلى كاونتر التفتيش مصطحباً أمتعته الشخصية، وعثر بها على علبة سجائر الحشيش المخدرة، إضافة إلى عدد (2) حلوى مصاص من مادة الماريجوانا.

وفي الضبطيه الاخيره تم ضبط وافد معه قطع من مادة الحشيش المخدرة وسيجارة مرجوانه وقطع من مادة المرجوانه المخدرة وقطع من المشروم المخدر وكوكيز مخلوط بماده المرجوانه المخدرة قادم من دولة اوربيه

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع كل الضبطيات السابقة، وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى جهات الاختصاص.