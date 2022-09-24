سفارة الكويت لدى تايلند تؤكد وقف تعاملاتها مع عدد من المستشفيات الخاصة في بانكوك منذ يوليو الماضي لأسباب إدارية

سفارة الكويت لدى تايلند تؤكد وقف تعاملاتها مع عدد من المستشفيات الخاصة في بانكوك منذ يوليو الماضي لأسباب إدارية

قالت سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلند إنها “تسترعي انتباه المواطنين الكرام المتواجدين في مملكة تايلند أو القادمين إليها للعلاج بأن السفارة أوقفت تعاملاتها مع عدد من المستشفيات الخاصة في العاصمة بانكوك منذ شهر يوليو 2022 وذلك لأسباب إدارية وهي:

مستشفى بانكوك الملكي Bangkok Hospital – مستشفى باولو Paolo Hospital.

ونوهت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت بأنها لن تستقبل أي طلبات تحمل علاج جديدة على نفقة وزارة الصحة في دولة الكويت في تلك المستشفيات وأنه وجب التنويه حول هذا الموضوع نظرا لأهميته.