سفارة الكويت في الولايات المتحدة

سفارة الكويت لدى واشنطن تسترعي انتباه الكويتيين المتواجدين في جنوب شرق الولايات المتحدة إلى توخي الحيطة والحذر جراء إعصار إيان

25 سبتمبر، 2022
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استرعت سفارة دولة الكويت في واشنطن انتباه المواطنين الكويتيين المتواجدين في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية والمناطق المجاورة لها إلى توخي الحيطة والحذر جراء إعصار إيان المتوقع خلال اليوم والمستمر إلى يوم الاثنين.
وأكدت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة واتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية المعنية والتواصل مع بعثات دولة الكويت على أرقام الطوارئ التالية:

سفارة دولة الكويت في واشنطن: (0758 – 262 – 202)

القنصلية العامة في نيويورك: (6688 – 242 – 917)

القنصلية العامة في لوس أنجلوس: (3644 – 279 – 310)

المصدر
كونا
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25 سبتمبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

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