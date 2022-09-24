وزير الخارجية يستقبل في نيويورك وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يستقبل في نيويورك وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا الصديقة فينسينت بيروتا وذلك على هامش أعمال الدورة الــ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية رواندا وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.