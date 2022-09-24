وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الكويتية – الجزائرية وبحث القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.