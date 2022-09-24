استشهاد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني بنيران قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بالقرب من مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “قوات الجيش أطلقت النار على فلسطيني وتوفي على الفور”.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن شرطة الاحتلال أعدمت مساء اليوم الشاب محمد عوض (36 عاما) من بلدة (بيت اجزا) شمال غرب (القدس) بعد إطلاق النار عليه قرب مدينة (نابلس).

ونقلت الوكالة عن أحد اقربائه قوله ان محمد كان يقود مركبته في طريق عودته من مدينة (قلقيلية) واصطدم عن طريق الخطأ بمركبة شرطة متوقفة على جانب الشارع الرئيسي قرب مستوطنة (حفات جلعاد) المقامة على أراضي جنوب غرب (نابلس) وقام أحد الجنود بإطلاق النار عليه ما أدى الى استشهاده.

بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على عوض عمدا بهدف قتله بعد أن اصطدمت سيارته بمركبة شرطة الاحتلال في حادث سير وبدلا من إسعافه أطلقوا النار عليه.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي “هذه الجريمة البشعة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وفقا لتعليمات إطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال والتي منحت جنوده رخصة لقتل الفلسطيني الأعزل دون أن يشكل أي خطر على الجنود ووفرت لهم الحماية والحصانة من أية عقوبات”.