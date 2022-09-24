“الداخلية”: اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

“الداخلية”: اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

أكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري أن القطاعات الأمنية المعنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد بكامل طاقته من خلال حملة (مستعدين لردتكم).

وأوضح اللواء الكندري في بيان صحفي اليوم السبت أن قطاعات المؤسسة الأمنية المعنية ستعمل وفق استراتيجية واضحة ومحاور عدة هدفها “عودة آمنة” لجميع الطلبة والطالبات وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن والتسامح ونبذ العنف والحفاظ على الممتلكات العامة.

وأضاف أن هناك تنسيق بين الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ووسائل الإعلام من خلال قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي بإعداد فلاشات تلفزيونية ونشر الإرشادات ونصائح توعوية للوصول للشريحة المستهدفة وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وبين أنه الحملة تستهدف طلاب وطالبات المدارس والجامعات إضافة إلى أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية.

وأهاب بجميع أولياء الأمور التعاون مع رجال المرور والدوريات المنتشرة والمتواجدة على الطرق الرئيسية وفي المناطق الداخلية ومحيط المدارس والجامعات واتباع الإرشادات الخاصة بالالتزام بالخطوط الأرضية والطرق البديلة عبر تقنية (GPS) تجنبا للازدحام المروري.

ودعا قائدي المركبات إلى الحرص التام على العبور الآمن للطلاب من خلال خطوط عبور المشاة والانتباه عند نزول وصعود الطلاب إلى المركبات من اجل تحقيق أعلى قدر من الأمن والسلامة للجميع.