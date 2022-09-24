مصر تعلن نيتها التقدم لاستضافة أولمبياد 2036

تعتزم مصر التقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036.

وقال وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، في بيان اليوم السبت، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وافق على التقدم بالطلب لدى استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ.

ونقل البيان عن باخ قوله إن، “البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036”.

وفي حالة فوز مصر، ستكون الأولمبياد الأولى التي تستضيفها دولة إفريقية أو عربية.

وستقام الأولمبياد المقبلة في باريس عام 2024، وتستضيف لوس أنجلوس النسخة التالية في 2028، فيما تقام بطولة 2032 في برزبين الأسترالية.

استضافة كأس العالم

كانت مصر أعلنت في وقت سابق أنها تدرس أيضًا التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، بملف مشترك مع السعودية واليونان.

ونقلت صحف عن المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد فوزي، قوله إن البلاد مستعدة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، مشيرًا إلى المنشآت الرياضية الجاري إعدادها في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستضافت مصر كأس العالم للشباب لكرة القدم في 2009، ولكنها أخفقت في الحصول على أصوات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2010، التي فازت بها جنوب إفريقيا.