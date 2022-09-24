إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)

ناسا تعلن إلغاء الإطلاق المرتقب الثلاثاء لصاروخها الجديد إلى القمر بسبب عاصفة

24 سبتمبر، 2022
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) السبت أن إقلاع صاروخها العملاق الجديد إلى القمر، في إطار المهمة التجريبية المنتظرة “أرتيميس 1″، لن يحصل الثلاثاء كما كان مقرراً بسبب تشكّل عاصفة.

وتحت تهديد العاصفة الاستوائية “يان” الموجودة حاليا في جنوب جامايكا، على وكالة “ناسا” التحضير لإعادة الصاروخ إلى موقعه الأساسي في مبنى التجميع.

ويُتوقع أن تشتد حدة العاصفة في الأيام المقبلة وتتجه صعوداً نحو خليج المكسيك مروراً بفلوريدا، حيث مركز كينيدي الفضائي الذي من المقرر أن ينطلق منه الصاروخ.

المصدر
أ ف ب
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24 سبتمبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

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