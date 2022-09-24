“هيئة البيئة” تؤكد تعاون جهات الدولة والفرق التطوعية لاخراج سمك القرش من الخوارير البحرية

أكد رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح تعاون وتكامل جهات الدولة والفرق التطوعية من أجل اخراج سمك القرش من الخوارير البحرية حفاظا على سلامة رواد البحر والشاليهات.

وقال الشيخ عبدالله الصباح في تصريح صحفي اليوم السبت إن جهات الدولة تعمل حاليا على إخراج القرش الحوتي المتواجد في منطقة (صباح الأحمد) البحرية حفاظا على سلامة رواد البحر والشاليهات في المنطقة.

وأضاف أن هذا النوع من أسماك القرش يعتمد على العوالق النباتية في غذائه كما يقوم بفلترة الماء ولا يوجد له اسنان “ولا يشكل خطرا بتاتا على الانسان” معربا عن أمله في عدم التعرض لسمك القرش حفاظا على التنوع الاحيائي بالمنطقة.

وأفاد بأن جهات الدولة والفرق التطوعية تبذل جهودها من أجل اخراج سمك القرش من الخوارير البحرية بالمنطقة حيث سيتعامل معه غواصون مختصون لإبعاده خارج الخوارير.