إيران تأسف لخفض أوكرانيا مستوى العلاقات بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة

إيران تأسف لخفض أوكرانيا مستوى العلاقات بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت إن إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

و”ناشد” المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أوكرانيا “بالكف عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين”.

كانت أوكرانيا قد ذكرت أمس الجمعة أنها ستخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب إمداد الأخيرة القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها “تواطؤ مع الشر”.