الاتحاد الأوروبي يعرب عن حزنه “العميق” إزاء حادث غرق زورق قبالة السواحل السورية

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن حزنه العميق إزاء الحادث “المأساوي” لغرق زورق قبالة السواحل السورية أمس الأول الخميس ما أسفر عن وفاة العشرات معظمهم من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية نبيلة مصرالي في بيان إن “هذه المأساة الجديدة في البحر هي أسوأ حادث غرق زورق يتعلق بمهاجرين يغادرون المنطقة في الآونة الأخيرة”.

وأضافت مصرالي أنه “في لحظة الحزن هذه يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين ويبقى ملتزما بمساعدتهم في التغلب على الأزمات التي يواجهونها مع مساعدة اللاجئين في المنطقة ومكافحة تهريب المهاجرين”.

وكانت السلطات السورية أعلنت مساء أمس الأول الخميس غرق زورق بحري قبالة شواطئ محافظة (طرطوس) ما أسفر عن وفاة العشرات.