المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي

الاتحاد الأوروبي يعرب عن حزنه “العميق” إزاء حادث غرق زورق قبالة السواحل السورية

24 سبتمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن حزنه العميق إزاء الحادث “المأساوي” لغرق زورق قبالة السواحل السورية أمس الأول الخميس ما أسفر عن وفاة العشرات معظمهم من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية نبيلة مصرالي في بيان إن “هذه المأساة الجديدة في البحر هي أسوأ حادث غرق زورق يتعلق بمهاجرين يغادرون المنطقة في الآونة الأخيرة”.

وأضافت مصرالي أنه “في لحظة الحزن هذه يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين ويبقى ملتزما بمساعدتهم في التغلب على الأزمات التي يواجهونها مع مساعدة اللاجئين في المنطقة ومكافحة تهريب المهاجرين”.

وكانت السلطات السورية أعلنت مساء أمس الأول الخميس غرق زورق بحري قبالة شواطئ محافظة (طرطوس) ما أسفر عن وفاة العشرات.

المصدر
كونا
الوسوم
24 سبتمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس البنك الدولي يرفض التنحّي بعد اتهامه بالتشكيك في التغير المناخي

23 سبتمبر، 2022

وزيرا خارجية أمريكا والصين ناقشا ضرورة الحفاظ على خطوط الاتصال

23 سبتمبر، 2022

مجلس الأمن القومي الروسي يتهم الغرب بإعلان “حرب باردة” جديدة

23 سبتمبر، 2022

هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج

23 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى