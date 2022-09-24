“الداخلية”: الخالد يكرم عددا من الضباط وضباط الصف من منتسبي خفر السواحل

“الداخلية”: الخالد يكرم عددا من الضباط وضباط الصف من منتسبي خفر السواحل

قام رئيس مجلس الوزراء بالانابـة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالـد الاحمد الصباح وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريـق / أنـور عبداللطيف البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون امـن المنافذ والحدود اللـواء / منصـور العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون مكتـب الوزيـر اللـواء / حامـد البالول ومدير عام الادارة العامـة لخفر السواحل اللـواء / طـلال المؤنس وعدد من قيادات خفر السواحل بتكريـم عـدد مـن الضباط وضباط الصف من منتسبي الإدارة العامة لخفر السواحل ، وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء عملهـم ويقظتهـم المستمرة فـي حـفـظ الحدود البحريـة للبـلاد و مواجهـة ومكافحة تجار ومروجي المخدرات وضبط العديد من القضايا مماساهم في درء خطـر هـذه الآفة المدمرة وعـدم دخولهـا إلـى البـلاد .

من التكريم

واكد الوزير ان الأمن لا يتحقق الا بسواعد أبناء المؤسسة الأمنية المخلصين ، مشدداً على ضرورة التحلي بالعدل والالتزام بالقانون .

وأوضح الوزير ان هذا التكريـم مـا هـو الا تقدير وعرفان للمكرمين وحافز ودافع للآخرين ، داعياً الله ان يحفظهم ويسدد خطاهـم للحفاظ على أمن هذا البلد متمنيا لهم التوفيق والسداد حيث طالبهـم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطنهم العزيز .

من التكريم