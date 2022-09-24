قطر للطافة

قطر للطاقة تختار توتال إنرجيز شريكاً أول لتطوير حقل غاز الشمال الجنوبي

24 سبتمبر، 2022
0 20 دقيقة واحدة

أعلنت قطر للطاقة عن اختيار شركة توتال إنرجيز شريكاً أول لتطوير القسم الجنوبي لحقل غاز الشمال.

ومن المرتقب أن ترفع المرحلة الثانية من تطوير حقل الشمال الجنوبي القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز باتريك بوياني، أن الشركة ستستثمر نحو 1.5 مليار دولار في هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق “جاء في الوقت المناسب” بعد أن علم قادة العالم حجم الطلب الجديد على الغاز خصوصاً في أوروبا.

وأضاف بوياني أن العالم سيكون في حاجة إلى “الكثير” من الغاز بحلول 2025-2027.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي إن الشركة انتهت من تشييد وإجراءات عقود استئجار 60 ناقلة غاز طبيعي مسال طويلة المدى، وأضاف أن هذا العدد قد يرتفع إلى 100 في المستقبل القريب.

المصدر
سي ان بي سي
الوسوم
24 سبتمبر، 2022
0 20 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.19 دولار ليبلغ 96.84 دولار في تداولات أمس

24 سبتمبر، 2022

جولة خليجية للمستشار الألماني للبحث في بدائل من الطاقة الروسية

23 سبتمبر، 2022

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.54 دولار ليبلغ 99.03 دولار في تداولات أمس

23 سبتمبر، 2022

الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد خفض جديد لنسب الفوائد

22 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى