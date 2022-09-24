قطر للطاقة تختار توتال إنرجيز شريكاً أول لتطوير حقل غاز الشمال الجنوبي

أعلنت قطر للطاقة عن اختيار شركة توتال إنرجيز شريكاً أول لتطوير القسم الجنوبي لحقل غاز الشمال.

ومن المرتقب أن ترفع المرحلة الثانية من تطوير حقل الشمال الجنوبي القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز باتريك بوياني، أن الشركة ستستثمر نحو 1.5 مليار دولار في هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق “جاء في الوقت المناسب” بعد أن علم قادة العالم حجم الطلب الجديد على الغاز خصوصاً في أوروبا.

وأضاف بوياني أن العالم سيكون في حاجة إلى “الكثير” من الغاز بحلول 2025-2027.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي إن الشركة انتهت من تشييد وإجراءات عقود استئجار 60 ناقلة غاز طبيعي مسال طويلة المدى، وأضاف أن هذا العدد قد يرتفع إلى 100 في المستقبل القريب.