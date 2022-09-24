الداخلية: خفر السواحل يحبط عملية تهريب كمية من المخدرات عن طريق البحر الى دولة الكويت

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من احباط عملية تهريب ادخال كمية من المخدرات عن طريق البحر الى دولة الكويت وفي السياق .. وردت معلومات لادارة الأمن البحري عن وجود كمية من المواد الممنوعة ملقاة بقاع البحر قادمة من احدى الدول المجاورة.

وبعد مراقبة المنطقة من قبل قسم المراقبة والربط الراداري واعداد كمين بنشر دوريات الامن البحري تم الاشتباه بطراد قام بالتوجه الى موقع الممنوعات والقيام بانتشالها وعلى الفور تم ضبط الطراد الذي تبين على متنه شخصين فتم التحفظ عليهما وحجز القارب ، وبتحريز المواد المضبوطة تبين بانهاعدد ( 49 ) قطعة يشتبه بان تكون مواد مخدرة وجهاز تتبع GPS تم وضعه باحكام لمعرفة خط سير الممنوعات هذا وجاري احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما .