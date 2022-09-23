وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والتجارة الهنغاري على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والتجارة الهنغاري على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية والتجارة في جمهورية هنغاريا الصديقة بيتر سيارتو اليوم الجمعة وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية هنغاريا وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وتم عقب الاجتماع توقيع وزيري خارجية البلدين الصديقين على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين دولة الكويت وجمهورية هنغاريا وبروتوكول مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه.