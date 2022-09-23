من عملية الإنقاذ

الإطفاء: إنقاذ سبعة مواطنين بعد غرق قاربهم بالقرب من جزيرة كبر

23 سبتمبر، 2022
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ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن رجال ادارة الإطفاء والانقاذ البحري تمكنوا مساء اليوم الجمعة من انقاذ سبعة مواطنين كانوا على متن قارب يبلغ طوله 24 قدم وتعرض للفرق بالقرب من جزيرة كبر.

وقالت الادارة بأن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغ استغاثة يفيد عن غرق قارب بالقرب من مجرى البواخر القريب من جزيرة كبر وعلى اثره توجهت زوارق مركز الشعيبة للإطفاء والانقاذ البحري وعثروا على المواطنين وهم بحالة سليمة وتمت عملية انقاذهم وايصالهم الى مرسى الكوت.

المصدر
قوة الإطفاء العام
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23 سبتمبر، 2022
0 28 أقل من دقيقة

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