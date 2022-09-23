نزاهة تدعو أعضاء مجلس الأمة القادمين إلى مناقشة وإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية منذ فترات تعود بعضها لعام 2019

نزاهة تدعو أعضاء مجلس الأمة القادمين إلى مناقشة وإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية منذ فترات تعود بعضها لعام 2019

بمناسبة اقتراب يوم الاقتراع لإنتخابات مجلس الأمة 2022 والذي على إثره إرادة الشعب في اختيار نوابه في المؤسسة التشريعية العريقة وهم من سيضع المواطنين فيهم ثقتهم ويحملهم أمانة تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال مباشرتهم لدورهم التشريعي والرقابي على النحو المأمول.

تود (نزاهة) أن تسترعي إهتمام كل من سيقع على عاتقهم مسؤولية عضوية مجلس الأمة أن يبادروا إلى مناقشة وإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ فترات تعود بعضها لعام 2019 والتي تمثل التزامات دولية مقررة بموجب انضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمتمثلة في الآتي:

تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 1960/16 والمعدل بالقانون 1970/31 أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 111 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/5/7 ، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 2019/5/13.

توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد وتقرير عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 1960/16 والمعدل بالقانون 1970/31 أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 64 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/3/30 (بصفة الاستعجال) ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 2021/4/1.

إصدار قانون حظر تعارض المصالح هذا المشروع أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 65 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/3/30 (بصفة الاستعجال) ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الامة منذ 2021/4/1.

وتؤكد (نزاهة) على أن التشريعات المشار إليها تشكل التزامات دولية على عاتق دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، فإنها تحذر من التأخر أو التراخي في إقرارها لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر على موقف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد ومنها مؤشر مدركات الفساد العالمي وتود (نزاهة) مع اقتراب انتهاء الحدث الانتخابي الديمقراطي أن تعرب عن تمنياتها للجميع بالتوفيق وأن يخرج المشهد الانتخابي بشكل يليق بسمعة دولة الكويت ويحقق آمال وطموحات شعبها الكريم.