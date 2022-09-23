من اللقاء

وزير الخارجية يؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة

23 سبتمبر، 2022
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أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة، والروابط الخليجية – الأمريكية المتينة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزبر الخارجية، صباح اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية التعاون الوثيق في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية والتصدي للتهديدات المشتركة، في حين جدد معالي وزير خارجية الولايات المتحدة التزام بلاده بأمن الخليج العربي واستقراره.

من اللقاء

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
23 سبتمبر، 2022
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