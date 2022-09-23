إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا اليوم الجمعة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن طواقمها تعاملت مع 38 إصابة في قرية (بيت دجن) شرق مدينة (نابلس) وقرية (كفر قدوم) قرب مدينة (قلقيلية).

من جهته ذكر منسق المقاومة الشعبية في (كفر قدوم) مراد شتيوي أن القرية شهدت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال على إثر المسيرة الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة رفضا للاستيطان.

وأضاف شتيوي في بيان صحفي أن طفلا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ فيما أصيب 10 شباب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية.

وبين أن عشرات الجنود اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين ونصبوا كمائن للشباب في منازل مهجورة دون تسجيل اعتقالات.

كما أصيب عدد آخر من الشباب الفلسطينيين في مواجهات شهدتها بلدة (بيتا) جنوب (نابلس) بعد مسيرة انطلقت اليوم احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.

وشهدت بلدة (بيت امر) في مدينة (الخليل) أيضا مواجهات أخرى بين عشرات الشباب الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي رفضا لسياسة الاحتلال والمستوطنين تجاه البلدة.