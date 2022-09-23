مقتل أربعة في انفجار قرب مسجد بكابول بعد صلاة الجمعة

قال مستشفى إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في انفجار وقع بالقرب من مسجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال خروج المصلين منه بعد صلاة الجمعة.

والانفجار هو الأحدث في سلسلة انفجارات دموية استهدفت المساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر الماضية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعضها.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران “بعد الصلاة، وعندما هم الناس بالخروج من المسجد، وقع انفجار… كل الضحايا مدنيون ولم يتضح العدد على نحو دقيق بعد”.

وقال مستشفى الطوارئ الإيطالي القريب من مكان الانفجار والذي تديره منظمة غير حكومية إنه استقبل 14 شخصا توفي أربعة منهم فور وصولهم.

وقع الانفجار في وزير أكبر خان، وهي منطقة في العاصمة كانت تضم سابقا “المنطقة الخضراء” التي كانت تستضيف مقرات السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي غير أن حركة طالبان الحاكمة تسيطر عليها الآن.

وكان المسجد هدفا لهجمات في السابق من بينها انفجار وقع في يونيو حزيران عام 2020 قبل عودة طالبان للسلطة أودى بحياة إمام المسجد وتسبب في إصابة بضعة أشخاص آخرين.