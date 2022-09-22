تطبيق سهل

“الداخلية”: إضافة خدمة الاستعلام عن القيد الانتخابي ومقر الاقتراع والتصويت على تطبيق “سهل”

22 سبتمبر، 2022
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس إضافة خدمة الاستعلام عن القيد الانتخابي ومقر الاقتراع والتصويت على تطبيق (سهل) إضافة الى موقع الوزارة الإلكتروني.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني أن قطاع الموارد البشرية والدعم التقني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية (ادارة شؤون الانتخابات) قام بإضافة وتفعيل الخدمة التي تأتي ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين.

يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق في منتصف شهر سبتمبر العام الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.

المصدر
كونا
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22 سبتمبر، 2022
0 38 أقل من دقيقة

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