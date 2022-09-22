وزير الخارجية يشارك باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في نيويورك

وزير الخارجية يشارك باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في نيويورك

شارك وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي والذي عقد على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وتناول الاجتماع الشراكة الاستراتيجية التي تربط دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطوير في شتى المجالات.

كما بحث الجانبان الملفات الراهنة في المنطقتين العربية والأوروبية وغيرها من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.