20 مرشحا يقدمون طلبات تنازل عن خوض انتخابات (أمة 2022) باليوم الأخير من فتح باب التنازل

20 مرشحا يقدمون طلبات تنازل عن خوض انتخابات (أمة 2022) باليوم الأخير من فتح باب التنازل

تقدم 20 مرشحا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الخميس بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) وبذلك يصل اجمالي المتنازلين إلى 65 مرشحا.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الأولى المرشح يوسف حسين طاهر وفي الدائرة الثانية سبعة مرشحين بينهم مرشحة واحدة وهم أمالي محمد أشكناني وجابر مرزوق البذالي وخالد عبدالحميد عاشور وعبدالعزيز فيصل البذالي وعبدالله حسين الحريجي وعبدالله سالم المطيرات ونواف حمد الدوسري.

كما تنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثالثة مرشحان بينهما مرشحة واحدة هما فاتن مجرن اللوغاني ومشاري حمد المراغي وفي الدائرة الرابعة ستة مرشحين هم حسين جليعب السعيدي ورشيد راشد العازمي وعبدالله علي المويل وعمش فهاد الشمري وفواز منشر الظفيري ومشاري محسن المطيري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة أربعة مرشحين هم خالد عباس الرشيدي وسعود مطلق الدوسري ومحمد سالم المري ومحمد سلطان المطيري.

وتقضي المادة (24) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأن يبقى باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

وكان صدر في وقت سابق مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد الخميس المقبل موعدا للاقتراع.