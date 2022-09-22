جامعة الكويت تعمم استخدام الهوية المطورة في جميع الكليات ومراكز العمل الجامعية

حرصاً من جامعة الكويت على تطوير هويتها المعبرة عن رؤيتها ورسالتها فقد نوّهت الأمانة العامة في تعميمها رقم (57) الصادر بتاريخ 2022/05/25 باستخدام الهوية المطورة في جميع كليات ومراكز العمل، وتحديث استخدامها على كافة الوسائل الرقمية والورقية والمواقع الإعلامية بالجامعة، ووقف استخدام وطباعة الشعار القديم؛ وذلك استناداً على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2022/1) بتاريخ 2022/01/17 بالموافقة على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن الهوية المطورة لجامعة الكويت.

وقد تم إنشاء صفحة إلكترونية تتضمن الدليل الإرشادي للهوية المطوّرة لجامعة الكويت، مشتملة على:

شعار الجامعة المطور الذي تم اعتماده بكافة استخداماته وآلية تنفيذه ومراحل تطويره.

طريقة استخدام شعار الجامعة للكليات ومراكز العمل.

الخطوط والألوان المعتمدة للهوية المطورة.

الرسومات.

وذلك تحت اسم “هويتنا” باللغة العربية بالموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الكويت، على الرابط الآتي:

http://kuweb.ku.edu.kw/ku/ar/AboutUniversity/شعارجامعةالكويت/index.htm

وباللغة الإنجليزية تحت اسم ” Our Identity”، وذلك على الرابط الآتي:

http://kuweb.ku.edu.kw/ku/AboutUniversity/KUBrand/index.htm

كما تم إنشاء صفحة داخلية خاصة بمنتسبي الجامعة على منصة (SharePoint) وربطها بموقع الهوية لتحميل الملفات الخاصة كنماذج المراسلات والخطوط والقوالب الخاصة ببعض العروض التقديمية Power Point.