“الزراعة”: التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة التجميلية للوصول إلى رؤية مستقبلية مشتركة

أكد نائب المدير العام للزراعة التجميلية بالتكليف في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس غانم السند اهمية التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة للعمل المستقبلي.

جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس مع منظمات المجتمع المدني والمتطوعين لمناقشة واقع الزراعة التجميلية في البلاد والحلول المقترحة والرؤية المستقبلية لها.

وقال السند إن اللقاء يهدف إلى وضع خطة واضحة لقطاع الزراعة التجميلية في الكويت مع مختلف الجهات ذات العلاقة مشددا على ضرورة وجود استراتيجية ورؤية متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووضع خطة سهلة وقابلة للتنفيذ.

ودعا في الوقت ذاته الى ضرورة تدريب طلبة المدارس على كيفية الحفاظ على الزراعات والنباتات في جميع مناطق الكويت مشيرا الى وجود مقترح بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاشراك الجمعيات التعاونية للاسهام في أعمال الزراعة التجميلية في شوارع وطرق المناطق من بند أرباح الجمعيات.

وأعرب السند عن امله بأن يخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي من شأنها النهوض بقطاع الزراعة التجميلية في الكويت لافتا إلى قيامه بجولات على بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية مثل بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء لتبادل الأفكار والآراء لوضع تصور ورؤية واضحة عن الزراعة التجميلية.

وأفاد بان الفترة الماضية شهدت زراعة نباتات تتلائم وطبيعة دولة الكويت مثل (العشرج) الذي تم زراعته على طريق الفحيحيل السريع بطول 11 كيلومترا اضافة الى زراعة نبات (الرهل) على طريق الدائري الرابع.

وبين أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد عدم وجود شبكات ري إضافة إلى توفير المياه مؤكدا أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع ولأي مقترحات أو أفكار تؤدي إلى تطوير قطاع الزراعة التجميلية في الكويت.

يذكر أن هذا اللقاء هو الثاني للهيئة ويأتي استكمالا للاجتماع الذي نظم قبل يومين مع الشركات العاملة في مجال الزراعات التجميلية.