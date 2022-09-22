وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي

وزير الأوقاف يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن المشاريع المتعثرة والمتأخرة بالوزارة

22 سبتمبر، 2022
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قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الخبراء لتقصي الحقائق بشأن المشاريع المتعثرة والمتأخرة في وزارة الأوقاف.

وأوضح الجلاوي في تصريح صحفي اليوم الخميس أن التأخير بالمشاريع يخالف تعليمات سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين وسرعة إنجازها.

وأضاف أن “التدقيق والمتابعة التي بدأها منذ توليه الحقيبة الوزارية أثبتت أن هناك عددا من المشاريع التي لا تزال متعثرة ومتأخرة لأسباب غير معروفة”.

وبين أن اللجنة تختص بتقصي الحقائق وتحديد أسباب التعثر أو التأخر في تنفيذ المشاريع والمتسبب في ذلك والمقترحات اللازمة لإزالة أسبابها.

المصدر
كونا
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22 سبتمبر، 2022
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