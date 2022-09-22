الهيئة العامة للقوى العاملة

“القوى العاملة” تنفي إعفاء الرياضيين الأجانب ممن تجاوزو 60 عاماً من الرسوم

22 سبتمبر، 2022
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نفت الهيئة العامة للقوى العاملة اعفاء إقامات الرياضيين الأجانب سواء اللاعبين المحترفين أو الأطقم الفنية ممن تجاوز سنهم 60 عاماً من غير الحاصلين على مؤهل فوق الثانوي من الرسوم الواردة بها تحت قرار و إجراءات منح الاذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 156 / 2022.

وأكدت الهيئة أن إلغاء شرط المؤهل الدراسي بالنسبة للاعبين المحترفين والمدربين يتم من خلال اعتماد رخصة التدريب الحاصل عليها المدرب من قبل الهيئة العامة للرياضة والتأكيد على صلاحيتها ومن ثم مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخراج أذونات العمل الخاصة بهم ولم يتم ذكر إعفاء الطاقم الفني من شرط الـ 60 عاما وعدم تسديد 800 دينار قيمة الرسوم السنوية.

المصدر
المحرر
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22 سبتمبر، 2022
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