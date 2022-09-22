روسيا تعلن عودة 55 أسيرا نتيجة لعملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الخميس عودة 55 اسيرا روسيا من أوكرانيا الى بلادهم نتيجة لعملية تبادل للأسرى بين البلدين.

ونقل التلفزيون الروسي عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف قوله ان 55 اسيرا روسيا عادوا الى بلادهم نتيجة عملية تفاوضية صعبة مع الجانب الاوكراني مساء امس الاربعاء ونقلوا جميعهم الى المستشفيات العسكرية.

وكانت وسائل اعلام غربية ذكرت في وقت سابق ان عملية التبادل التي تم التوصل لها بوساطة تركية شملت الافراج كذلك عن النائب الاوكراني المعارض فيكتور ميدفيتشوك الذي اعتقلته السلطات الأوكرانية في مارس الماضي.

واضافت ان الجانب الروسي افرج عن 215 اسيرا أوكرانيا بينهم عدد من قادة فصيل “ازوف” ومرتزقة أجانب.