بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 53.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 7ر53 نقطة ليبلغ مستوى 13ر7444 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 72ر0 في المئة.

وتم تداول 13ر161 مليون سهم عبر 11617 صفقة نقدية بقيمة 7ر43 مليون دينار (نحو 4ر132 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر42 نقطة ليبلغ مستوى 96ر5594 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 76ر0 في المئة من خلال تداول 7ر87 مليون سهم عبر 4601 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 17ر28 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 09ر59 نقطة ليبلغ مستوى 99ر8327 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 في المئة من خلال تداول 4ر73 مليون سهم عبر 7016 صفقة بقيمة 3ر34 مليون دينار (نحو 9ر103 ملايين دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر57 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5750 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 99ر0 في المئة من خلال تداول 18ر73 مليون سهم عبر 3488 صفقات نقدية بقيمة 17ر8 مليون دينار (نحو 5ر24 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (صكوك) و(ميدان) و(مراكز) و(المصالح ع) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(الغانم) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (إيفا فنادق) و(إنوفست) و(المساكن) و(رمال) من الأكثر انخفاضا.