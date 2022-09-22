وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح

وزير الدفاع يبعث ببرقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي باليوم الوطني للمملكة

22 سبتمبر، 2022
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بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى ال92 لليوم الوطني لبلاده.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس إن الشيخ طلال الخالد عبر في برقيته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة ووحدة المصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين سائلا الله عز وجل أن يكتب لجهود الأمير محمد بن سلمان التوفيق والسداد والنجاح وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

المصدر
كونا
الوسوم
22 سبتمبر، 2022
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