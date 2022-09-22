الأرصاد الجوية: الطقس في عطلة نهاية الأسبوع حار نهارا ومائل للحرارة ليلا ورطوبة نسبية خصوصا على السواحل

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا مع رطوبة نسبية خصوصا على المناطق الساحلية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بمرحلة انتقالية تتميز بالتغيرات والتقلبات الجوية السريعة نتيجة مرور خلايا من المنخفض الهندي الموسمي وتمركزها أحيانا على الكويت.

وأضاف القراوي أن الرياح تكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع طقس رطب وخصوصا على المناطق الساحلية ثم تتحول إلى شمالية غربية مع نهاية يوم غد الجمعة مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة.

وذكر أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا وتتراوح سرعتها بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في وقت لاحق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لرذاذ وضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لرذاذ ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على السواحل وتتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا الى عالى الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.