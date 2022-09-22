سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة

22 سبتمبر، 2022
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بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية.

المصدر
كونا
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22 سبتمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

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