البنك المركزي السويسري

المركزي السويسري يرفع معدلات الفائدة بـ 75 نقطة أساس وينهي حقبة المعدلات السالبة

22 سبتمبر، 2022
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رفع المركزي السويسري الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في تحول ينهي حقبة من معدلات الفائدة السالبة في أوروبا، وذلك في ظل ارتفاع التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود عند 3.5% خلال أغسطس.

وقرر البنك الخميس رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 0.5%، وذلك بعدما رفعها في يونيو للمرة الأولى في 15 عامًا عند -0.25%.

وقبل تلك الخطوة، كانت سويسرا آخر دول أوروبا التي لا زال لديها معدل فائدة سالب، مع سعي المصارف المركزية في المنطقة لزيادة الفائدة من أجل مواجهة ارتفاع التضخم.

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22 سبتمبر، 2022
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