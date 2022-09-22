الداخلية: ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بشراء الأصوات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس بتكثيف الجهود الأمنية لرصد وضبط الجرائم الانتخابية ، سواء جرائم الرشوة او شراء الاصوات او غيرها من عمليات التلاعب التي يمكن ان تشوه العرس الديموقراطي .

تمكن قطاع الأمن الجنائي ” الإدارة العامة للمباحث الجنائية ” من ضبط عدد من الاشخاص متلبسين بعملية شراء الاصوات في منزل يدار لشراء الأصوات المخالفة للقانون ، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء ، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم ، واحالة جميع الأطراف الى التحقيق وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

وتؤكد وزارة الداخلية انها تتابع وترصد طرق شراء الأصوات ، سواء التقليدية ، أو عبر الروابط الإلكترونية ، وانها لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية .