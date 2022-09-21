بورتوريكو

وزارة الصحة الأمريكية تعلن حالة طوارئ صحية في “بورتوريكو” بسبب الإعصار “فيونا”

21 سبتمبر، 2022
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أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي كزافييه بيسيرا اليوم الأربعاء حالة طوارئ للصحة العامة في جزيرة (بورتوريكو) الخاضعة للسيادة الأمريكية بسبب الإعصار (فيونا) الذي ضرب الجزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الوزير بيسيرا في بيان إن الوزارة نشرت فريق عمل تابع إلى النظام الطبي الوطني للكوارث مكون من 15 شخصا وفريق إدارة يضم 10 أشخاص في (بورتوريكو) للتعامل مع الحالة التي خلفها الإعصار.

وأضاف “أننا سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة المسؤولين في بورتوريكو في الاستجابة لتأثيرات إعصار (فيونا) ونعمل عن كثب مع السلطات الصحية وشركائنا الفيدراليين ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم دعم طبي وصحي عام إضافي”.

وبحسب وسائل إعلام محلية فان غالبية سكان جزيرة (بورتوريكو) يعيشون بدون كهرباء بعد انقطاعها بسبب الإعصار بشكل كامل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الأحد الماضي “حالة طوارئ” في جزيرة (بورتوريكو) بسبب الظروف الناتجة عن الإعصار (فيونا).

المصدر
وكالات
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21 سبتمبر، 2022
0 15 دقيقة واحدة

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