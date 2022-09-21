سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل في مقر إقامته بمدينة نيويورك وزير خارجية مملكة البحرين

21 سبتمبر، 2022
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استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة نيويورك اليوم معالي وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف راشد الزياني على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر المقابلة معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر
كونا
الوسوم
21 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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