سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل في مقر إقامته بمدينة نيويورك رئيس وزراء العراق

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل في مقر إقامته بمدينة نيويورك رئيس وزراء العراق

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة نيويورك اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر المقابلة معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.