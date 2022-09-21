سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل في نيويورك رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الأمريكية الكبرى

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل في نيويورك رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الأمريكية الكبرى

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة نيويورك اليوم الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

حضر المقابلة معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية والاستثمارية في دولة الكويت والوضع الاقتصادي العالمي وكذلك الإجراءات والبرامج الداعمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية للاستثمار في دولة الكويت لتحقق خططها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتمكين مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ورفع انتاجية الايدي العاملة الكويتية.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن لقاءاته مع ممثلي الشركات الأمريكية جاءت بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والتأكيد على أهمية فتح آفاق للتعاون البناء مع المؤسسات الاقتصادية الأمريكية والاستفادة من خبراتها المتنوعة في شتى المجالات مؤكدا استعداد دولة الكويت لتوفير كافة سبل الدعم والتسهيل المختلفة للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية صلبة ومتطورة.

ومن جهته أكد معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح على ان اللقاءات التي عقدها سمو رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي هذه الشركات كانت إيجابية ومثمرة ومن شأنها أن تعزز استقطاب تدفقات الاستثمارات المباشرة الى دولة الكويت وتنسجم مع أهداف الرؤية الوطنية 2035.

وأوضح معاليه أن العمل على استقطاب الشركات العالمية جاء ثمرة التعاون المتواصل بين الهيئة ونظيراتها من الجهات الحكومية المعنية لتسهيل بيئة الأعمال وذلك لجذب شركات عالمية ذات قيمة فعلية مضافة وخلق فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية مما يساهم في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.