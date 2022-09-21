السعودية تعلن نجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إطلاق سراح 10 أسرى من 5 دول

السعودية تعلن نجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إطلاق سراح 10 أسرى من 5 دول

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء نجاح وساطتها في الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة سعودية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن “الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم”.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي “انطلاقا من اهتمامات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان واستمرارا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية وبفضل مساعيه المستمرة مع الدول ذات العلاقة”.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن شكر وتقدير حكومة المملكة لكل من حكومة روسيا وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للافراج عن الأسرى.

كان ولي العهد السعودي استقبل يوم أمس الثلاثاء المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني رستم أومرييف في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة وأكد خلال اللقاء حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية الى حل الأزمة الاوكرانية سياسيا ومواصلتها جهودها نحو الإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.