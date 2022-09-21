ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية

9 مرشحين يتنازلون عن خوض انتخابات (أمة 2022)

21 سبتمبر، 2022
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تقدم تسعة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في الـ29 من سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثالثة ثلاثة مرشحين هم أحمد جاسم الصفار وسليمان محمود كريم ومحمد كاظم محمد وفي الدائرة الرابعة مرشحان اثنان هما أحمد عويد العنزي وبريكان مجيدل السليماني.

كما تنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة أربعة مرشحين بينهم مرشحة واحدة هم عبدالهادي هادي العازمي وعبير عبدالرحمن العتيبي وعلي فهد العجمي وهاشم مهدي الموسوي.

ويكون بذلك إجمالي المتنازلين 45 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى يوم غد الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).

المصدر
كونا
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21 سبتمبر، 2022
0 176 دقيقة واحدة

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