الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

المدعية العامة لولاية نيويورك تقاضي الرئيس السابق دونالد ترامب وأولاده بتهمة “الاحتيال”

21 سبتمبر، 2022
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رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الأربعاء دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته لقيامهم بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

وقالت جيمس للصحافيين إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة الى حظر عائلته من “إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي” ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة الى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.

المصدر
أ ف ب
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21 سبتمبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

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