وزير الخارجية يستنكر استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني ومواصلتها للأنشطة الاستيطانية

استنكر وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلتها للأنشطة الاستيطانية وتوسعها.

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ أحمد الناصر باجتماع الذكرى العشرين للمبادرة العربية للسلام والذي دعا إليه كل من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وباستضافة من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الثلاثاء على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الشيخ أحمد الناصر أن مثل هذه الأعمال الموجهة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق تعد عنوانا للتعنت الإسرائيلي وأسبابا لاستمرار المعاناة وعقبة أمام السلام.

وجدد موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة سعيا لتحقيق الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.