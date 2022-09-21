“الإعلام” تطلق دورة برامجية تلفزيونية جديدة في شهر أكتوبر 2022 تشمل مختلف المجالات الانسانية

أعلنت وزارة الإعلام عن إطلاقها دورة برامجية تلفزيونية جديدة في شهر اكتوبر المقبل والتسويق لها من خلال فاصل إعلاني يستعرض أبرز البرامج التي سيتم بثها وتغطي مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والدينية والترفيهية وغيرها.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بالتكليف تركي المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء حرص الوزارة على التنويع البرامجي واستقطاب الأسماء المهمة في الإعلام الكويتي.

وأضاف المطيري أن الوزارة تسعى من خلال الدورة الجديدة لأن يتحقق للمشاهد ما يتطلع إليه ويوفر لتلفزيون الكويت وكوادره مساحة إبداعية تنطلق من خلالها الطاقات وتجد فيها مجالا للتميز.

من جهتها أوضحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح مماثل ل(كونا) إن الدورة البرامجية لشهر اكتوبر ستنطلق تحت شعار (الكويت بعيون كويتية).

وأضافت مراد أن هذا الشعار يأتي “ترجمة للسعي لأن تكون الشاشة مرآة تعكس صورة البلاد للمشاهدين على اختلافهم لتراها كل الأعين كما تراها عين المواطن” مشيرة إلى أن الدورة ستكون متنوعة في ما تعرضه من محتوى لتلبية كافة الأذواق ومراعاة كل اهتمامات المشاهدين محليا ودوليا.