“هيئة الشباب” تنظم بالشراكة مع وزارة الأوقاف مشروع “متمكن” لاعداد قيادات مجتمعية تطوعية

“هيئة الشباب” تنظم بالشراكة مع وزارة الأوقاف مشروع “متمكن” لاعداد قيادات مجتمعية تطوعية

أعلنت الهيئة العامة للشباب بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الأربعاء تنظيم مشروع (متمكن) لاعداد قيادات مجتمعية شبابية تطوعية لبناء الإنسان والمجتمع وذلك في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن البرنامج يشمل محاضرات وورش تربوية وسلوكية وقيادية مخصصة للاناث من عمر 16 حتى 34 عاما والتي يقدمها نخبة من المحاضرين لاعداد القيادات النسائية في مجال العمل التطوعي والمجتمعي.

وأضافت أن البرنامج يأتي تفعيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي والتي تنص على تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة تحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035) وبناء رأس مال بشري يسهم في تنمية ونهضة الكويت.

وأعربت الهيئة عن اعتزازها بالشراكة “المميزة” مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في مجال الأنشطة والبرامج التي تصب في صالح العمل التطوعي والمجتمعي بدولة الكويت.