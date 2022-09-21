“الكويتية” توقع اتفاقية الرمز المشترك مع “طيران أوروبا”

في إطار مساعيها الدؤوبة لتوسيع شبكة خطوطها حول العالم وتطوير خدمة العملاء، ومنح خيارات سفر متنوعة، وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية الرمز المشترك مع طيران أوروبا، حيث تتيح الاتفاقية للخطوط الجوية الكويتية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الاشهر المقبلة، إدارج رمزها ضمن رحلات طيران أوروبا على الرحلات الأسبوعية الثلاث المباشرة التي تشغلها الشركة بين الكويت ومدريد، وكذلك ربط الكويت بمدن أوروبية مثل أمستردام وروما وفرانكفورت وميونيخ.

وستعزز الاتفاقية تواجد الخطوط الجوية الكويتية في الأمريكتين من خلال وضع رمزها على رحلات طيران أوروبا عبر المحيط الأطلسي التي تربط مدريد مع كانكون وميامي وساو باولو وبوغوتا، وكذلك في أوروبا وأفريقيا عن طريق وضع رمزها على رحلات طيران أوروبا بين مدريد ومدينتي بورتو ولشبونة البرتغالية، وبين مدريد ومراكش المغربية وعلى كافة الوجهات الداخلية في اسبانيا.

وبهذا الصدد، قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكاتشروق العوضي: “تتمتع الكويت بعلاقة قوية جدًا وطويلة الأمد مع إسبانيا ، وتأتي هذه الاتفاقية مع طيران أوروبا في وقت تحاول فيه صناعة الطيران التغلب على الوباء ونحن على يقين بان هذه الاتفاقية ستمنح المسافرين على الأمريكتين وأوروبا والخليج خيارات أوسع، علاوة على ذلك ، ستضيف الاتفاقية 17 وجهة جديدة إلى شبكة الخطوط الجوية الكويتية ، 10 منها في إسبانيا و 7 وجهات دولية أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والمكسيك”.

وأضافت العوضي: “بعد الاعلان عن إطلاق 3 رحلات مباشرة إلى مدريد اعتباراً من 16 سبتمبر، ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بزيادة عدد الرحلات إلى 4 رحلات أسبوعية اعتباراً 9 يناير 2023”.

واختتمت العوضي: “تعتبر الاتفاقية مواكبة للنمو الملحوظ وطلبات السفر إلى أوروبا، وفتح المجال لعملاء الطائر الأزرق وطيران أوروبا للاختيار من باقة متنوعة للسفر لوجهات مختلفة، بالإضافة إلى توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين في المجال التجاري والسياحة”.

هذا وضم وفد الخطوط الجوية الكويتية كلاً من الرئيس التنفيذي المهندس/ معن رزوقي، ومدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات شروق العوضي ، والمدير الإقليمي في أوروبا / مانع المانع، ومساعد مدير التحالفات والشؤون الدولية/ فاطمة الرمضان، كما حضر نيابة عن طيران أوروبا المدير التجاري/ إيمانول بيريز ، ومدير أليانس / إستل ليراي.