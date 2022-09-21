وزير الصحة يؤكد على الدور المهم للقطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية

أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد أهمية دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية والدور الايجابي الكبير الذي يقوم به في دعم ومساندة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.

وقال السعيد في تصريح صحفي عقب جولة قام بها اليوم الاربعاء على مستشفى (البنك الوطني) “إننا نسعد عندما نرى مؤسسات القطاع الخاص تقوم بدورها الوطني في خدمة ابناء الكويت”.

وأضاف أن انشاء مستشفى ثالث قريبا من قبل (الوطني) يعد امتدادا للتعاون ما بين القطاع الخاص والوزارة.

من جانبه أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في تصريح مماثل البدء بانشاء مستشفى ثالث للاطفال بالتعاون مع وزارة الصحة مشيرا الى انها خطوة في استمرار ودعم البنك للمجال الصحي الذي انطلق منذ الثمانينات.

وقال الصقر إن المستشفى سيقام على مساحة ثمانية الاف متر مربع بتكلفة تقارب 13 مليون دينار كويتي (نحو 9ر42 مليون دولار امريكي) مشيرا إلى أن فترة الانشاء لن تتجاوز الثلاث سنوات وستقام على مستوى يلبي المتطلبات الصحية المطلوبة وسيكون خاصا لعلاج الأمراض المستعصية عند الأطفال.

بدوره قال مدير مستفي البنك الوطني استشاري امراض الدم والسرطان الدكتور على ملا في تصريح مماثل ان المستشفي (أ) يستقبل الحالات منذ اكثر من 20 عاما أما المبنى (ب) الذي افتتح في عام 2017 فيقدم العديد من الخدمات لمرضى السرطان وامراض الدم لغاية عمر 16 سنة.

ولفت ملا الى أن المستشفى هو المكان الوحيد في الكويت الذي يستقبل اطفال مرضى سرطان الدم واللوكيميا من مختلف المناطق إذ يستقبل ما بين 100 الى 120 حالة سنويا من مختلف الجنسيات مبينا أن نسب النجاح عالية ومطمئنة ومبشرة بالخير بل افضل من الكثير من المراكز على مستوى العالم.